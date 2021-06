Kylian Mbappé n’est plus le joueur de football le plus cher au monde. En effet, selon le CIES, l’international Français ne figure plus dans le top 10 des joueurs les plus onéreux sur le marché des transferts. Une chute qui s’explique toutefois assez simplement. Le joueur français est à un an du terme de son contrat.

Aujourd’hui, après avoir occupé la première place en 2020, la star français n’est « que » douzième. Son transfert serait valorisé à 118 millions d’euros. Devant lui, en première position, se trouve Phil Foden, le jeune joueur de Manchester City de 21 ans, valorisé à 190 millions d’euros. Il se trouve devant deux autres joueurs, de Manchester United.

Mbappé, de la 1ère à la 12eme place

Mason Greenwood, 19 ans, est valorisé à 178 millions d’euros. De son côté, Marcus Rashford, 23 ans, vaudrait quant à lui, pas moins de 159 millions d’euros. Le podium est à portée de main d’Erling Haaland, à 155 millions d’euros, juste devant Bruno Fernandes, lui aussi de Manchester United, à 154 millions d’euros.

Un nouveau contrat, pour une valeur record ?

Si Mbappé venait à signer un nouveau contrat avec le PSG, il ne fait aucun doute que sa valeur exploserait. Le second Français, Jules Koundé, du FC Séville, n’est que 35e, à 82 millions d’euros. Autre surprise, Neymar qui se trouve en 71e position du classement. Son transfert est estimé à 61 millions d’euros alors qu’il vient de resigner avec le PSG. Son âge, 29 ans, semble être un facteur déterminant.