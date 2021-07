Dans quelques jours, le Bénin célèbrera les 61 ans de son accession à la souveraineté nationale. Le 1er août de cette année aura une coloration particulière chez l’Union Progressiste. En effet, le parti ne veut pas seulement se contenter des réjouissances. Il prévoit de réconcilier les Béninois avec leur passé. « Il est important que nous sachions d’où nous venons. Nous devons réconcilier les Béninois avec leur passé, afin qu’ils sachent que le pays n’est pas un élément isolé de la stratosphère » a déclaré l’ancien président de l’Assemblée nationale Idji Kolawolé lors d’une conférence de presse organisée par le parti hier mardi 20 juillet.

Des soirées thématiques

En effet, au cours de cette sortie médiatique, l’UP a annoncé quatre jours de conférences dès le 27 juillet prochain. Dénommées « Conférences de l’Union », cet évènement permettra de développer chaque jour une thématique. Celle du 27 juillet portera sur “Les luttes de la libération en Afrique”. Dans la soirée du 28 juillet, les participants seront entretenus sur « La contribution de la jeunesse et des étudiants aux luttes de libération ». Les thèmes à développer lors des deux dernières soirées sont : “Lendemains d’indépendance : quelle Afrique ?” et “Les Enjeux stratégiques de l’Afrique aujourd’hui”.

Les « Conférences de l’Union » auront lieu au Palais des Congrès à Cotonou. Pour la députée UP Sèdami Médégan Fagla, l’utilité de cet évènement n’est plus à démontrer parce que les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas. La jeunesse doit donc être au courant de ce qui s’est passé et décidé de ce qu’elle fera de cet héritage. Outre Mme Fagla, le député Orden Alladatin et d’autres cadres de l’Union progressiste étaient présents à la conférence de presse d’hier.