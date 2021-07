A Abomey-Calavi, les élus communaux sont sur la sellette. L’affaire domaniale des 39 hectares dans cette commune qui est pendante devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) continue de faire des vagues avec de nouvelles interpellations. Convoqués pour affaire les concernant au commissariat ce samedi 24 juillet 2021, certains élus communaux anciens comme nouveaux ont été gardés avant d’être remis en liberté et mis sous convocation.

Anciens et nouveaux conseillers communaux d’Abomey-Calavi, ils ont été dans les locaux du commissariat pour affaire les concernant. Ils ont été placés en garde à vue pendant plusieurs heures, avant d’être remis en libertés mais sous convocation pour le 27 juillet prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo. C’est par « MESSAGE TÉLÉPHONE PORTE », que ces conseillers ont été invités au poste de police.

Et dans ce message, il a été fait mention de neuf conseillers (anciens comme nouveaux). Il s’agit de Germain Cadja-Dodo, de Pierre Gbegnon, de Félix Dansou Dossa, de Léopold Zinsou, de Paulin Dossa, de Thimothé Hounsou, de Senan Denis Brice Fagbémi, de Hounsinou Kakpo et de Appolinaire Migbé. Pour rappel, dans cette affaire, plusieurs personnes sont déposées en prison depuis des mois dont l’ancien maire, Georges Bada et plusieurs conseillers communaux ont été placés en détention provisoire.