La première audience de l’affaire 39 hectares de parcelles dans la commune d’Abomey-Calavi a eu lieu ce mardi 6 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au terme de l’audience d’hier, on retient qu’une fois les 39 hectares morcelés, les parcelles ont fait objet d’un partage entre les membres du conseil communal d’Abomey-Calavi d’alors sans autres formes de protocole.

Lors de l’audience d’hier mardi, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou a déclaré qu’une fois les 39 hectares morcelés, la majorité des parcelles a été attribuée aux membres du Conseil communal. Cette déclaration du procureur spécial a été confirmée par dame Kpohinto, la présumée acquéreur des parcelles. Elle avoue avoir signé des conventions à blanc sur injonction du chef de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi, Bernard Hounsou. A la barre; ce dernier a nié les propos de dame Kpohinto. Selon Frisson Radio, la présumée acquéreur déclare n’avoir reçu que 110 parcelles au lieu de 325. Pour rappel, l’ex-édile ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada et ses co-accusés dans cette affaire sont poursuivis pour escroquerie, abus de fonction, faux et usage de faux, association de malfaiteurs.