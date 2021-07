La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a démarré ce mardi 06 juillet 2021, la première audience de l’affaire 39 hectares qui a secoué la nouvelle mandature du conseil communal d’Abomey-Calavi. Les prévenus, au nombre de 19 ont été présentés à la barre et ont plaidé non coupables.

Selon la radio locale Frissons Fm, le Président de Céans, le magistrat Guillaume Lally, président de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné au terme des débats, la comparution de l’actuel préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia. Sa comparution fait suite à la comparution de l’ancien maire Georges Bada qui a fait savoir qu’il a agi sur instruction de la hiérarchie.

Quant à l’ancien ministre Barnabé Dassigli, la cour l’a convoqué pour une déposition annoncée pour le 13 juillet prochain. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a également convoqué pour la même date, l’actuel Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia pour sa déposition.