L’ancien président américain Barack Obama est officiellement partenaire de la NBA Afrique, filiale de la ligue nord-américaine de Basketball, NBA. C’était hier mardi 27 juillet 2021 que cette dernière a donné l’information. L’ancien locataire de la Maison Blanche travaillera comme « partenaire stratégique » aux côtés de la NBA Afrique.

« Le président Obama détiendra une participation minoritaire »

Sur le terrain, le prédécesseur de Donald Trump ne sera pas impliqué dans le côté sportif de la NBA Afrique. Cependant, il sera notamment actif en ce qui concerne la gestion de dossiers d’inclusion économique par le basket ainsi que des campagnes de promotion d’égalité des genres en Afrique. « Le président Obama contribuera à faire progresser les efforts de responsabilité sociale de la ligue à travers le continent. À ce titre, le président Obama détiendra une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise, qu’il entend utiliser au fil du temps pour financer les programmes de jeunesse et de leadership de la Fondation Obama à travers l’Afrique » a déclaré la NBA dans un communiqué. L’ancien président démocrate a par ailleurs exprimé sa satisfaction concernant cette collaboration via un communiqué.

« La NBA a toujours été un excellent ambassadeur des États-Unis – en utilisant le jeu pour créer des liens plus profonds dans le monde entier, et en Afrique, le basket-ball a le pouvoir de promouvoir les opportunités, le bien-être, l’égalité et l’autonomisation à travers le continent » a-t-il martelé. Pour rappel, Barack Obama est reconnu pour sa passion pour le Basketball qu’il avait joué notamment durant son cursus universitaire. Pendant qu’il était encore président, il avait aussi manifesté publiquement son soutien à plusieurs grandes stars de ce sport dont Michael Jordan.