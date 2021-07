Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement béninois a décidé de réformer l’Institut national pour la promotion de la femme. Désormais, ce sera l’Institut national de la Femme. Outre ce changement de dénomination, l’Institut dans sa nouvelle configuration a une autonomie financière, une personnalité juridique et des prérogatives « beaucoup plus importantes » pour mener des actions en faveur de la femme. Ce qui réjouit la journaliste Angéla Kpeidja.

C’est “une première”

Dans un post publié sur sa page facebook, celle qui a dénoncé le harcèlement à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) apprécie à sa juste valeur la détermination du gouvernement béninois à combattre les atteintes aux droits de la femme. « C’est bien la première fois qu’un chef de l’Etat affiche une volonté aussi farouche et flagrante de lutter contre les violences faites aux femmes dans notre pays » a-t-elle écrit, persuadée que Patrice Talon « soignera cette société malade de sa mentalité et de sa perversité ».

Par ailleurs, elle s’attend à ce que l’institut, autonome financièrement, œuvre sur le plan social, économique et judiciaire comme indiqué , en vue de la protection des filles et femmes du Bénin. C’est d’ailleurs le combat qu’elle mène au sein de son ONG “Naie pas peur”. Elle se réjouit que ses souhaits aient été prise en compte après sa rencontre avec le chef de l’Etat le 4 mai 2020.