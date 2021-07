Un rallye boursier est une période pendant laquelle le cours d’un actif connaît une hausse soutenue. Un évènement financier qui selon les experts suit généralement une période de relative stabilité du cours. Le 15 juillet dernier, après un énorme rallye de deux jours, la capitalisation boursière d’Apple s’élevait à 2500 milliards de dollars lors de sa négociation de préouverture. La marque à la pomme battait ainsi un record en tant que première entreprise publique américaine à pouvoir atteindre ce niveau.

Une capitalisation historique…

Les actions du géant de la technologie de Cupertino ont augmenté de plus de 2% dans les échanges mercredi dernier, conduisant pour la première fois à une valorisation boursière supérieure au seuil de 2,5 billions de dollars. Une tendance qui s’est stabilisée le jeudi au niveau des 2500 milliards de dollars. Le nouveau sommet survient un peu moins d’un an après qu’Apple ait atteint 2 000 milliards de dollars. Selon la firme, cela aurait conduit à une valorisation boursière de plus de 2,5 billions de dollars pour la toute première fois de l’histoire.

Quelque temps plus tôt en juillet, la société a pu atteindre des sommets record lors d’un rallye particulier qui a duré plusieurs semaines. Les actions d’Apple auraient bondi de 14,33 % depuis le début de 2021. Mais c’est le 19 août 2020 qu’Apple a initialement atteint la barre des 2 000 milliards de dollars. La société a ensuite déclaré avoir chuté après une certaine vente massive d’actions technologiques pour ne revenir que le 4 septembre 2020.

La marque à la pomme, malgré le coronavirus, la société a poursuivi avec de nouveaux produits et des innovations des versions de matériels déjà existants. Parallèlement aux tout nouveaux AirTags, il a lancé des versions révisées de l’iPad Pro, de l’Apple TV 4K et d’un iMac 24 pouces redessiné. Des produits qui avaient défini une bonne tendance de l’action de la firme. Même avant chacun de ces lancements réussis, les analystes avaient prédit selon le site officiel de la compagnie qu’Apple était capable d’atteindre « 3 000 milliards de dollars ». L’analyste Gene Munster a déclaré en août 2020 qu’avec la 5G et les fonctionnalités d’entretien, Apple avait un « chemin clair » vers cette valeur. C’est chose faite.