Roger Nils-Jonas Karlsson, est un citoyen suédois, et « patron » de la Eastern Metal Securities (EMS), une société qui négocierait avec de la cryptomonnaie sur les minerais et le cours des métaux. Une plainte pénale déposée le 4 mars 2019 inculpait Karlsson et sa société, de crimes impliquant un “stratagème visant à extorquer aux victimes” plus de 16 millions de dollars. Le suédois a été arrêté le 17 juin 2019 en Thaïlande et extradé vers les États-Unis pour faire face aux accusations. Un grand jury fédéral a inculpé Karlsson et la ‘’Eastern Metal Securities’’ le 25 juillet 2019. Ce jeudi, le suédois a été condamné par un tribunal américain à 15 années d’emprisonnement.

16 millions de dollars extorqués

« Internet a ouvert la voie à des opportunités extraordinaires pour le commerce. Malheureusement, les mêmes outils qui ont fourni des méthodes innovantes de faire des affaires, ont également fourni un terrain fertile aux fraudeurs pour profiter des imprudents » a expliqué en substance la procureure générale des Etats-Unis, Stephanie M. Hinds en charge du dossier ‘’Karlsonn’’. Le suédois a su, si savamment, tirer son épingle du jeu que, par le montant total de son escroquerie, 16 millions de dollars et la durée du stratagème, 8 ans ; il avait mérité selon la presse locale, le ‘’titre’’ du plus grand arnaqueur à la cryptomonnaie des USA.

Karlsson, utilisant plusieurs surnoms, comme “Steve Heyden“, “Euclid Deodoris” ou “Joshua Millard“, a dirigé un stratagème de fraude à l’investissement de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en juin 2019. Le Suédois a incité les victimes à acheter des actions de sa société ” Eastern Metal Securities’’ en utilisant comme monnaie de change, les cryptomonnaies telle que Bitcoin et d’autres plateformes de paiement en ligne. Bien évidemment, Karlsson promettait aux victimes des rendements astronomiques liés au cours de l’Or. Ses cibles favorites étant les investisseurs en insécurité financière, causant de graves difficultés financières à nombre d’entre eux.

Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 ans, a plaidé coupable le 4 mars, et a été condamné ce jeudi, à 15 ans de prison pour « fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d’argent ». Dans le cadre de la peine, Karlsson a également été condamné à restituer un complexe thaïlandais et divers autres propriétés et comptes bancaires. Le tribunal américain a également condamné l’arnaqueur à payer une amende de 16 263 820 dollars. Une amende qui devrait servir à faire réparation aux victimes. Une ordonnance de dédommagement devrait être rendue par le tribunal dans les 90 jours.