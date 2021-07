La nuit dernière, les résultats du Baccalauréat session de juin 2021 sont tombés et le moins qu’on puisse dire c’est que le taux de réussite était élevé. Il s’est établi à 64, 42%. « Nous avons pulvérisé le plus haut taux de ces 50 dernières années » dira le Directeur de l’Office du Bac Alphonse da Silva. Cette performance ne le surprend d’ailleurs pas, encore moins l’ancien syndicaliste Raouf Affagnon. Interrogé par la chaîne allemande Deutsche Welle, l’enseignant à la retraite énumère les raisons de cette prouesse.

La première selon lui est l’obtention du BEPC en plus de la moyenne de classe 10 sur 20 en 3ème avant de passer en seconde en plus de . « Désormais au Bénin, ce n’est plus seulement la moyenne générale d’au moins 10 sur 20 qui permet aux élèves de passer en classe de seconde. Donc les candidats qui sont arrivés en terminale ont un profil plus amélioré que les candidats qu’on avait dans les années précédentes » a laissé entendre Raouf Affagnon. La seconde raison de cette performance, c’est la motivation des enseignants.

Ils ont “reçu des paiements bloqués depuis 3 ans”

A l’en croire, ceux-ci ont reçu des paiements bloqués depuis plus de trois ans à la faveur de la dernière période électorale. « Cela a donc boosté leur moral » estime l’ancien syndicaliste. La troisième raison est à trouver au niveau des chefs d’établissements. L’enseignant à la retraite explique que ceux-ci reçoivent depuis 3 ans, « une lettre de mission de la part du ministère de tutelle. Cette lettre de mission exige un certain pourcentage au niveau des résultats des examens de fin d’année pour être maintenus au poste ».