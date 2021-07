Champion d’Amérique, Lionel Messi est favori pour remporter le Ballon d’or 2021 et pourrait succéder à lui-même après l’avoir remporté en 2019. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Lionel Messi est le seul footballeur sextuple Ballon d’or et Soulier d’or européen. Toutefois, dans un texte partagé sur son compte Instagram ce lundi 26 juillet, le boxeur français Tony Yaka a estimé que l’attaquant barcelonais ne mérite pas de décrocher le trophée individuel. Dans le texte cinglant, le médaillé d’or des Jo de Rio pense que l’attaquant du Barça ne devrait pas soulever le ballon d’or en raison de la saison pas trop reluisante qu’il a passée.

« On vit une époque où on veut donner le Ballon d’or a un joueur qui finit 3e de Liga, éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions (…), qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie (…) S’il gagne, ce sera le Ballon d’or le plus moche et éclaté de l’histoire », a écrit ou relayé Yoka.

38 buts et 14 passes décisives en 47 matchs

Bien qu’il ait supprimé le post qui avait déjà été relayé par de nombreux internautes, il est évident que Tony Yoka ne comptera pas que des d’amis parmi ses fans. Face à ses adversaires pas autant de taille, il est fort probable que Messi brise le rêve de Yoka qui ne souhaiteras pas le voir soulever le trophée. Pour la saison écoulée, l’attaquant de 34 ans a inscrit 38 buts, 14 passes décisives en 47 matchs (toutes compétitions confondues), sans parler de la Copa America qu’il a remporté pour la première fois avec l’Argentine.

Tony Yoka ne veut pas voir Lionel Messi soulever le Ballon d’Or cette année ! 😤 pic.twitter.com/4Z1VKcsaS9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2021