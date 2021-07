Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, a présidé ce jeudi 08 juillet la cérémonie de sortie des élèves agents de police de la promotion 2019 à l’Ecole Nationale des Brigadiers et Agents de Police de Porto-Novo. Ils sont au nombre de 600 et leur formation s’est étalée sur 9 mois. 9 mois au cours de desquels ils ont « été moulés dabs cette école pour faire d’eux de véritables acteurs de la sécurité des personnes et des biens à l’heure où notre environnement géostratégique incertain et imprévisible ne cesse de se complexifier » a déclaré le Dg de la police Républicaine Soumaïla Yaya.

Il a par ailleurs rassuré le ministre de ce que la formation professionnelle dispensée à ces jeunes agents de police leur a transmis les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire qui sont en parfaite adéquation avec les exigences sécuritaires du moment. Dans son allocution, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rappelé aux jeunes policiers, les implications de leur engagement.

La sécurité est “la première des priorités” de Patrice Talon

« Etre policier, c’est s’engager pour servir la République, pour combattre l’injustice, la délinquance et protéger malgré les risques et les difficultés » a-t-il déclaré. L’autorité a aussi invité ces nouveaux agents à faire preuve de courtoisie, de respect de l’autre et du sens de l’honneur dans l’exercice de leur métier. Il parlera aussi l’engagement du chef de l’Etat pour les questions de sécurité.

A l’en croire, la sécurité est « la première des priorités pour Patrice Talon et il lui consacre des moyens conséquents ». Alassane Seidou abordera pour finir, la globalisation de la menace qui de son point de vue, impose une approche concertée de tous les professionnels et acteurs de la sécurité, appelés à travailler conjointement.