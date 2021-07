Les candidats à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de Juin 2021 peuvent déjà consulter leur résultat sur le portail dédié eresultats.bj. La proclamation officielle des résultats de cet examen a été faite ce dimanche 4 juillet 2021 à la salle Codir de la Tour Administrative A, au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle après la délibération qui est intervenue plus tôt.

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de Juin 2021 a donné au plan national, 60,50 % de candidats admissibles. C’est le directeur des Examens et concours, Roger Koudoadinou qui a fait la proclamation de ces résultats. Et il en ressort que le département du Plateau est premier avec 68,73 % de taux d’admis. Il est suivi du département du Couffo, avec 68,53 % d’admis. Le Mono vient en troisième position avec 65,17 %. C’est le département de l’Ouémé qui termine dernier du classement avec 53,67 %. Ce lundi 05 juillet, il sera procédé à la proclamation de l’admissibilité dans les départements suivie de l’affichage des listes des admissibles. Le mardi 06 juillet, les candidats déclarés admissibles de la série scientifique MC sont attendus dans les centres pour les épreuves orales et sportives à partir de 7 heures.

Classement par département

1er : Plateau, 68,73%

2ème : Couffo, 68,53%

3ème : Mono, 65,17%

4ème : Zou, 64,15%

5ème : Borgou, 64,03%

6ème : Atlantique, 63,06%

7ème : Atacora, 60,96%

8ème : Littoral, 60,49%

9ème : Alibori, 57,56%

10ème : Donga, 54,31%

11ème : Collines, 53,99%

12ème : Ouémé, 53,67%