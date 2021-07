La Cité internationale de l’innovation et du savoir Sèmè City a signé avec Sorbonne Université ce vendredi 16 juillet, un accord de partenariat qui porte sur l’innovation à travers la recherche, la formation et l’entrepreneuriat. Jean Chambaz, président de la prestigieuse université française a expliqué que ce partenariat profitera aux étudiants et chercheurs français. « Nous avons besoin d’apprendre les uns des autres, que nos chercheurs et nos étudiants participent à ces programmes que nous construisons en commun avec Sèmè City et les partenaires, les universités et qu’ils viennent ici se former, travailler, comprendre les enjeux et ramener cette expérience en Europe» a-t-il déclaré au micro de Radio Bénin.

Il sera également mis à la “disposition de la communauté de recherche, de formation d’innovation du Bénin, le potentiel, l’expérience, la qualité des chercheurs et des dispositifs de Sorbonne Université”, a-t-il ajouté. Les étudiants de Sèmè City et ce haut lieu du savoir français, mèneront ensemble des activités de recherche dans les domaines de la modélisation, des sciences des matériaux, de l’intelligence artificielle, des calculs et d’analyse des données etc.

Un partenariat qui prend effet dès la rentrée prochaine

Claude Borna, la directrice générale de l’Agence de développement de Sèmè City a laissé entendre dans son intervention, que le but de ce partenariat est de mettre la science et l’innovation au service du développement. « Le premier projet de (cet accord), c’est un master scientifique en management de l’innovation. C’est un master qui cible les diplômés dans les domaines scientifiques et qui apporte une formation complémentaire en innovation » a-t-elle expliqué .

Le second projet c’est un Summer School for Research on innovative Materials (Université d’été de recherche sur les matériaux innovants) et le troisième, la recherche et la formation continue en intelligence artificielle. Signalons que le partenariat entre les deux entités prend effet à partir de la rentrée 2021-2022.