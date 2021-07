Le parti Mouvement populaire de libération (MPL) a un nouveau président. Expérience Tèbè, secrétaire général du parti est devenu le président de cette formation politique de l’opposition. Cela a été fait, ce samedi 3 juillet 2021 à Abomey-Calavi, à l’issue du premier conseil national du parti. Cette assise a permis aussi aux membres du parti de définir de nouvelles stratégies dans leur combat pour la restauration de la démocratie béninoise.

L’une des grandes décisions issues du premier conseil national du parti Mouvement populaire de libération (MPL) concerne le poste du président. Et désormais, c’est l’ancien secrétaire du parti, Expérience Tèbè qui assure la présidence. Il est le nouveau président de cette formation politique en remplacement de Chabi Sira Korogoné. Président du parti depuis sa création le samedi 21 décembre 2019 au lendemain des élections législatives, Chabi Sira Korogoné laisse donc la présidence à son secrétaire générale.

Ce conseil national, selon Expérience Tèbè, est l’instance légale dont la tenue périodique permet au parti « de prendre des décisions pour corriger les couacs, remembrer les cellules à divers niveaux ; départemental, communal, arrondissement et quartier de ville ». C’est aussi le moment pour le parti poursuit-il, « d’élaborer ensemble les stratégies pour relever les nouveaux défis que nous imposent les réalités actuelles de notre pays ». Et donc, à travers ce Conseil national, le parti Mouvement populaire de libération a défini de nouvelles orientations pour l’atteinte des objectifs. Ainsi, les responsables ont lancé une grande mobilisation et appelé à l’union non seulement de ses membres, mais aussi celle de toute l’opposition à la gouvernance de Patrice Talon pour le rétablissement de la démocratie.