Au Bénin, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs n’est pas une sinécure. Le samedi 24 juillet dernier, la commune de Malanville dans le département de l’Alibori a été le théâtre d’affrontements entre ces deux acteurs du monde rural. Les heurts ont précisément éclaté dans le village d’Issene (arrondissement de Guéné). Le bilan fait état de trois morts par balles dans les rangs des éleveurs et deux autres provoquées par des coups de machettes du côté des agriculteurs.

Au total, il y a eu 5 décès, des blessés et des personnes qui ont tout simplement disparu. Selon les explications du chef du village d’Issene, les peuls de la localité auraient lancé dans la soirée du vendredi 23 juillet, un ultimatum aux agriculteurs qui occupent selon eux les couloirs de passage de leurs troupeaux. Tout s’est ensuite envenimé quand ces éleveurs ont lâché leur bétail sur le champ d’un agriculteur qui justement était d’après eux dans le couloir de passage des troupeaux de bœufs.

Des militaires sur le terrain pour assurer la sécurité

Alerté , Guidami Gado, le maire de Malanville s’est porté sur les lieux du drame avec le chef d’arrondissement de Guéné, le chef du village d’Issene, et les responsables de la police républicaine de la commune et du département. Ils n’ont fait que constater l’ampleur des dégâts. Le maire a profité de l’occasion pour sensibiliser éleveurs et agriculteurs afin qu’ils ne procèdent pas à des représailles. Le préfet de l’Alibori a d’ailleurs envoyé dans la localité des militaires du 7è bataillon interarmées de Kandi. Leur mission est de sécuriser la zone.