Alors que le professeur de droit constitutionnel, Joel Aivo est dans la salle d’audience de la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo en attendant l’ouverture de son dossier ce jeudi 15 juillet 2021, il continue de recevoir des soutiens et des pensées. Le président du parti de l’opposition Les Démocrates, hors du territoire national, lui a apporté son soutien depuis Abidjan en Côte d’Ivoire.

Poursuivi pour des faits « blanchiment de capitaux et atteinte à la sureté de l’Etat », le candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie (FRD) à l’élection président d’avril 2021, Joël Aïvo est à la CRIET pour la première audience de son procès ce jeudi 15 juillet 2021. Etant hors du territoire national et donc ne pouvant pas être au procès, le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a adressé un message de soutien au professeur.

Il écrit : « depuis l’Eglise Notre Dame de l’Esperance Faya où j’assiste à une messe d’enterrement, toutes mes pensées pour mon frère et ami Joel ». Il relève qu’«avoir dit 5 ans c’est 5 ans n’est pas un crime ». Car, «je l’ai aussi dit ». «Tu as tout mon soutien », poursuit-il avant de conclure par «je suis dans l’espérance que le droit et la justice triompheront pour que renaisse la Démocratie dans notre pays ».