Comme annoncé, le parti Union Progressiste a démarré les assises des « Conférences de l’Union » hier mardi 27 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. A l’ouverture de cet évènement qui entre dans le cadre des célébrations des 61 ans de l’indépendance du Bénin, le président du parti Bruno Amoussou a reprécisé les raisons de sa tenue. « Le monde d’aujourd’hui est la continuation de celui d’hier, surtout pour les pays dominés et fragiles comme le nôtre. Se priver de connaître les fils qui ont servi à tisser l’ancienne corde, c’est choisir la stratégie du piétinement, de la régression et de l’échec» a t-il déclaré.

Aussi, « l’Union Progressiste se propose-t-elle de rappeler pendant les quatre jours, les fondamentaux de notre situation afin d’éclairer le chemin qui autorise et maintient dans la durée, la conduite d’une gouvernance de qualité assise sur les réalités béninoises et africaines, l’amélioration du cadre de vie, la création d’entreprises et d’emplois, l’augmentation de la production, une juste répartition des richesses produites et surtout la promotion des valeurs qui avaient assuré la victoire des luttes par le passé » a poursuivi le mouvancier. En effet, Bruno Amoussou est persuadé qu’il est « illusoire d’espérer mieux vivre sans effort et sans lutte ». Inutile de rappeler que ces « Conférences de l’Union » auront lieu durant 4 jours sous le thème : « 61 ans d’indépendance : quelle Afrique ? ».

Chaque jour, une thématique sera développée. Celle d’hier mardi 27 juillet portait sur “Les luttes de la libération en Afrique”. Dans la soirée de ce 28 juillet, les participants seront entretenus sur« La contribution de la jeunesse et des étudiants aux luttes de libération ». Les thèmes à développer lors des deux dernières soirées sont :“Lendemains d’indépendance : quelle Afrique ?” et“Les Enjeux stratégiques de l’Afrique aujourd’hui”.