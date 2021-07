La première audience du procès du professeur Joël Aïvo s’ouvre ce jeudi 15 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). En détention provisoire depuis le 16 avril 2021 à la prison civile de Cotonou, l’universitaire est poursuivi pour des faits de « blanchiment de capitaux et atteinte à la sureté de l’Etat ». L’audience de ce jour se tient dans une salle pouvant contenir une cinquantaine de personnes.

Arrêté à Godomey alors qu’il revenait d’un cours à l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Joël Aïvo a été mis en détention provisoire à la prison civile de Cotonou depuis le 16 avril 2021. Ce jeudi 15 juillet, il sera entendu sur les faits qui lui sont reprochés. A l’heure actuelle, le professeur Joël Aïvo et ses codétenus sont déjà dans la salle d’audience pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. Sont aussi présents des parents et amis.

Les avocats du prévenu sont presque tous présents. Entre autres, Me. Robert Dossou, la mine enjouée qui salue tout le monde à tour de bras fendant d’un gros rire et Me Barnabé Gbago. Le silence règne dans la salle trop petite pour l’occasion. Il est ponctué par des chuchotements de ceux qui ont quelque chose à se dire attendant l’entrée de la Cour.

En direct depuis la CRIET …