C’est une première au Bénin. La justice a condamné en début de semaine, les agresseurs de trois filles transgenres à 1 an de prison dont 6 fermes. Un jugement qui réjouit les associations de défense des droits des LGBT au Bénin. « C’est un souffle de soulagement », indique par exemple Jean Jacques Bankolé, vice-président du réseau Bénin synergie plus, ce vendredi matin sur RFI .

« Toute la communauté LGBT est vraiment heureuse »

A l’en croire, « toute la communauté LGBT est vraiment heureuse » et sa seule demande aujourd’hui est d’être protégée. Ce membre de la communauté LGBT souhaite par ailleurs que l’Etat s’informe sur la thématique des Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et que la différence de l’autre soit acceptée. « La communauté LGBT n’a pas besoin d’un droit particulier ou spécifique étant donné que la Constitution du Bénin garantit tous les droits à l’être humain » explique t-il.

Pour rappel, les trois femmes transgenres avaient été prises à partie par des individus dans un bar de Cotonou, le 30 avril dernier. Les vidéos de l’agression publiées sur les réseaux sociaux montrent les trois infortunées, « acculées contre le mur, contraintes de se déshabiller et empêchées de dissimuler leur sexe avec les mains ».