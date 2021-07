L’organisation des nations unies a lancé une étude sur les opportunités et les défis en matière de gouvernance en Afrique de l’Ouest. C’est dans ce cadre qu’une mission du secrétariat général de l’Onu a séjourné au Bénin du 26 au 27 juillet dernier. Elle a rencontré les responsables de la Cour suprême et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Le mardi dernier, les membres de la délégation conduite par la spécialiste des affaires judiciaires de l’Unowas (Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest et le sahel) Viviane Mauske, a même eu une séance de travail avec les services techniques de la Cour suprême.

Faire la promotion de le gouvernance judiciaire

Les deux parties ont notamment discuté des lois, des politiques et des mesures qui sont prises par la haute juridiction béninoise pour faire la promotion de la gouvernance judiciaire pendant ces dernières années et les rôles attendus des organisations internationales et régionales.

Après la Cour suprême, la délégation onusienne est allée à la Cour de répression des infractions et du terrorisme (Criet). Notons que cette mission du secrétariat des nations unies était constituée des membres du bureau pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas) de l’institution onusienne . Les conclusions de cette étude sont attendues prochainement.