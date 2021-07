L’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP) se rapproche de ses usagers. En effet, elle a commencé par délocaliser ses services. Par exemple, les habitants d’Abomey-Calavi peuvent bénéficier désormais des prestations de l’Agence. Ils n’ont qu’à se rendre à la mairie de la commune pour se faire enrôler au Ravip et formaliser leurs demandes d’acte de naissance sécurisé, leur carte nationale d’identité biométrique et de leur Certificat d’identification personnelle (Cip).

Huit autres arrondissements de Cotonou bénéficient aussi de la délocalisation des prestations de l’Anip. Il s’agit du 1er arrondissement, du 2ème , du 4ème , du 7ème au 11ème. Ceux-ci regroupent les quartiers de Dandji, Donatin (ex-quartier Jak), Tokplegbe, Tanto, Suru-Léré, Tchanhounkpamè, N’vènamèdé, Yagbé, Finagnon, Avotrou, Yénawa, Kowegbo, Irédé, Kpondehou 1 et 2, Sènadé 1 et 2, Lom’nava, Gankodo, Djèdjèlayé, Akouassa, Minontchou, Abokicodji Centre et Lagune, Sodjeatinmè Est, Ouest et Centre, Enagnon, Fifadji, Houto Centre et Lagune, Dedokpo, Missessin, Enagnon, Fifadji Houton Gbèdjèwin, Ohè, Gbedomidji (Maro Militaire), Gbenan, Gbewa (Bar tito).

Certaines prestations de l’Anip sont accessibles en ligne

Les quartiers de Sedami, Sedjro, Todoté, Yevedo, Dagbédji, Enagnon, Fignon, Missité, Sehogan, Agbodjedo, Agontinkon, Gbèdagba, Houéhoun, Héiunoussou, Mèdedjro, Tonato, Minonkpon, Fifadji, Vossakpodji, Zogbo, Zogbohohoué.Gbènonkpo, Kouhounou, Midédji, Missèkpè, Missogbé, Vèdoko, Yénawa, Gbediga 1 et 2, Gbégamey 1, 2, 3 et 4, Saint Jean, Alobatin, Ayidoté, Finagnon, Houéyiho 1 et 2 et Vodjè Centre. Il faut aussi dire que certaines prestations de l’ANIP sont accessibles sur le site de l’Agence.