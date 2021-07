Dans la matinée de ce jeudi 22 juillet, s’est tenue à l’hôtel Novotel de Cotonou, une rencontre d’échanges entre les experts internationaux du Club « Les chocolatiers engagés » et les acteurs de la filière cacao au Bénin. Daniel Mercier, le président du Club a déclaré pendant sa prise de parole, qu’il était ” important de venir voir les fournisseurs béninois, d’échanger avec eux sur les variétés de cacao produites au Bénin “ et les accompagner au mieux. Le directeur général de l’Agence béninoise de promotion des investissements et des exportations a quant à lui donné quelques informations sur le plan de développement de la filière cacao au Bénin.

” Vous êtes les pionniers du cacao dans notre pays “

A l’en croire, le gouvernement veut « planter 50 mille hectares de cacaoyers » au Bénin. Il lance pour cela un appel à l’endroit des pionniers du cacao au Bénin afin qu’ils prennent part à ce dispositif. « Vous êtes les pionniers du cacao dans notre pays et vous devez prendre part à ce dispositif. Et pour le faire, nous devons être accompagnés par des gens qui savent, qui ont de l’expérience. Des gens qui sont sur le marché. C’est le marché qui doit guider notre production, nos pratiques. C’est lui qui doit véritablement nous pousser à adopter les pratiques agricoles qui vont nous permettre de décoller au niveau de la filière » a-t-il dit aux acteurs du cacao béninois.

Faire de la filière cacao, une filière de production rentable

Laurent Gangbes pense que la présence des experts permettra aux acteurs de la filière et au gouvernement de franchir des étapes plus rapidement. Le souhait du chef de l’Etat Patrice Talon est de faire de la filière cacao « une filière de production rentable, de faire en sorte que ceux qui y travaillent puissent avoir le juste retour de leurs investissements » a t-il révélé par la suite.