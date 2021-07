La Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) continue de dérouler son agenda sportif de l’année avec sérénité et célérité. Du 16 au 17 juillet 2021, elle organise les championnats nationaux 2021 de la discipline au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et pour cette édition, le comité exécutif de la fédération apporte deux innovations à ces championnats. Il s’agit de l’ajout d’une nouvelle épreuve et la participation des athlètes quelques pays voisins.

Environ 200 athlètes issus des six ligues régionales et de l’extérieur vont prennent part aux championnats nationaux 2021 d’athlétisme qui s’ouvrent demain vendredi 16 juillet 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Longtemps considéré comme un mythe les reines et les rois du stade vont animer le show pour une première fois après l’expérience du Challenge national des épreuves combinées (CHANEC) organisé, il y a quelques semaines. Les quatre athlètes pensionnaires du Centre développement de l’athlétisme africain de Lomé (AADC-LOMÉ) vont prendre aussi part à ces championnats. Il s’agit Beatrice Midomide (100 m), Patricia Ahomakpo (400m haie), Didier Kiki (100m masculin) et Edmond Hounthon (400m).

42 athlètes au nombre desquels les 6 premiers décathlètes et heptathlètes venus en tête lors de la CHANEC 2021, 30 athlètes U16 des deux sexes identifiés dans les communes de Boukoumbé, Djoudjou, Lokossa, Djakotomey, Dassa-zoumè, Abomey y seront également. Il en est de même pour Roméo N’tia, le champion de saut en longueur du club AC Paris Joinville en France. Pendant les deux jours de compétitions, les athlètes venus des six ligues Régionales vont s’affronter dans les épreuves de courses, de sauts, de lancers, de fond et demi-fond et d’épreuves combinées pour le graal dans les différentes épreuves pratiquées. La deuxième nouveauté de ces championnats est la participation de certains d’athlètes des pays voisions. Ainsi, des athlètes du Togo et du Nigéria se sont annoncés. Les Nigérians sont déjà au Bénin.