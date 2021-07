A la mairie de Sèmè-Kpodji, ce n’est visiblement plus l’union sacrée autour du maire Jonas Gbènanmèto. Selon les informations rapportées par le journal Le Matinal, les conseillers UP (Union Progressiste) de la commune sont fâchés. Ils disent être victimes de discriminations dont le seul but est de neutraliser leur formation politique à Sèmè-Kpodji. Le conseiller Valentin Assinou et d’autres collègues de l’Union Progressiste s’opposent également à la gestion « opaque » de la commune par le maire Gbénanmèto.

C’est au vu de tout ceci qu’ils ont décidé de boycotter les travaux de la 2ème session ordinaire du Conseil communal de Sèmè-Kpodji pour le compte de l’année en cours. Cependant, leur parti est disposé à collaborer avec le maire et les autres membres du conseil communal pour toutes actions concernant le développement de la commune.

Ils n’ont pas approuvé le collectif budgétaire du maire Angelo Ahouandjinou

A Abomey-Calavi également, les conseillers ne parlent pas d’une même voix. Ceux du Bloc Républicain n’ont pas approuvé le 30 juin dernier, le collectif budgétaire du maire Angelo Ahouandjinou. Pour le conseiller Romain Dénakpo, ce document “comportait beaucoup de manquements”. Ils ont donc opté pour un vote par abstention.