Selon les informations rapportées par le journal La Nation, les membres du Conseil électoral prêteront serment demain mercredi 14 juillet devant le chef de l’Etat Patrice Talon. La cérémonie aura lieu à Sèmè City. Sacca Lafia, Adolphe Djima, Nicolas Assogba, Abou Boukari Adam Soulé et Sanni Gounou jureront sur l’honneur de « remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont (ils sont investis) et de respecter en toutes circonstances les obligations que (celles-ci leur impose) et de garder le secret des délibérations auxquelles (ils prendront part) ».

Le Directeur Général des Elections est l’ordonnateur du budget

Après cette prestation de serment, Patrice Talon les renverra à l’exercice de leurs fonctions. Ces cinq membres du Conseil électoral représentent l’opposition , le chef de l’Etat, les magistrats et les partis de la mouvance, c’est-à-dire, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste. Leur mandat est de 5 ans. Une fois installés, ils se retrouveront pour élire en leur sein un président et un rapporteur.

Le président élu succèdera à Emmanuel Tiando, à la tête de la Commission électorale nationale autonome (Céna). En dehors du Conseil électoral, le bras opérationnel de la Céna porte désormais le nom de direction générale des élections avec à sa tête un directeur général des élections assisté de quatre directeurs techniques. C’est ce Directeur Général des Elections qui est l’ordonnateur du budget. Il est sous l’autorité du président de la Céna.