Les Etats-Unis appuient le Bénin dans sa lutte contre la Covid-19. L’oncle Sam a offert au pays 302 mille 400 doses de vaccins Covid-19 Johnson & Johnson. Ce sont les autorités béninoises qui donnent l’information. D’après l’ambassade des Etats-Unis au Bénin, les vaccins donnés « font partie de l’engagement du gouvernement (américain) à fournir dans un premier temps, au moins 25 millions de doses sur les 80 millions prévues pour les partenaires africains ».

Les vaccins sont arrivés à Cotonou hier lundi 26 juillet. L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin a exprimé la fierté de son pays d’accompagner le Bénin dans sa lutte contre la maladie. « Nous sommes fiers de soutenir les efforts du Bénin pour combattre cette maladie avec ce don, qui fait partie de notre engagement de longue date en faveur du développement d’un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple » a déclaré Patricia Mahoney.

0,1% de la population est complètement vaccinée

Ces vaccins des laboratoires Johnson & Johnson viennent s’ajouter aux autres vaccins chinois et britannique (AstraZeneca), livré dans le cadre de l’initiative Covax. Le Bénin dispose visiblement d’un bon stock pour poursuivre sa campagne de vaccination. Actuellement, seul 0, 1% de la population est complètement vaccinée. Autant dire que le pays a encore du chemin à faire dans ce domaine face à la réticence des béninois à sortir se faire vacciner. Aux Etats-Unis, c’est totalement le contraire, bientôt, la totalité de la population sera entièrement vaccinée. Aujourd’hui, 49,7% des américains sont entièrement vaccinés.