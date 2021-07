(Le journaliste Vincent Francis Kpohihoun élu président) Le Bénin compte une nouvelle fédération sportive. La Fédération béninoise de Taqball (FEBETEQ) a été portée sur les fonts baptismaux ce mercredi 14 juillet 2021 à la salle de conférence de la Maison des Fédérations sportives du Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN) à Cotonou. A l’issue des travaux de cette assemblée générale constitutive, c’est le journaliste Vincent Francis Kpohihoun qui a été élu président de cette fédération.

Huit clubs et associations ont pris part à l’assemblée générale constitutive de la Fédération béninoise de Teqball (FEBETEQ). Il s’agit de Tori Teqball club, de Teqball club Parakou, de l’Association omnisports racine de Bohicon, de l’Union sportive de la Pendjari, de l’Association bien-être Teqball, de l’Association omnisport Play and Flourish (AOPF), de l’Association sportive les Colombes, de l’Association sportive les Collines de Dassa-Zoumè (AS Collines) et de l’Association omnisports racine du Zou. Lors de cette assemblée générale, les différents délégués ont lu et apporté leurs observations aux statuts et règlement de leur fédération.

Ce n’est qu’après, ils ont adopté ces textes fondateurs de la FEBETEQ. S’en est suivi l’élection des différents membres du tout premier comité exécutif de cette fédération. Au terme des votes, c’est le journaliste sportif de la radio nationale Vincent Francis Kpohihoun qui a été élu président. Il préside un bureau de 11 membres dont la principale mission durant les quatre prochaines années est de vulgariser la pratique de cette nouvelle discipline sportive sur toute l’étendue du territoire national.

Qu’est-ce que le Teqball ?

Selon le président élu, Vincent Francis Kpohihoun, le Teqball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table arquée, combinant ainsi football et tennis de table. La pratique ressemble au tennis-ballon qui, lui, emprunte les codes du tennis. Il peut être joué par deux joueurs en simple, quatre joueurs en double ou plusieurs joueurs dans un tour. Le ballon peut être touché trois fois avant d’être renvoyé dans la moitié de table de l’adversaire. N’importe quelle partie du corps peut être utilisée pour jouer le ballon, à l’exception du bras et de la main. Les pieds, les genoux, la tête et la poitrine sont principalement utilisés. Un point est marqué si l’adversaire laisse rebondir plus d’une fois le ballon dans sa moitié de table, s’il ne peut pas le renvoyer ou s’il enfreint d’autres règles. Le teqball est organisé au niveau international par la Fédération internationale de Teqball (FITEQ). Des efforts sont faits pour introduire le sport aux Jeux olympiques.

Bureau du Comité exécutif de la FEBETEQ

Président : Francis Kpohihoun

1er vice-président : Cyrille Houndjo

2e vice-président : Toussaint Kiatti

Secrétaire général : Auguste Gnansounnou

Secrétaire général adjoint : Massahoud H. Soumanou

Trésorier général : Juricia Agloboe

Trésorier général adjoint : Etiennette Kotto

Responsable à l’organisation : Virgile Houessou

1er responsable adjoint à l’organisation : Krishnaji Sossou

2e responsable adjoint à l’organisation : Guenole Mevo

Représentante des femmes : Rose Zanou