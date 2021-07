Poursuivie pour des faits d’association de malfaiteurs et financement du terrorisme, Reckya Madougou devrait être auditionnée pour une seconde fois par la commission d’instruction de la Criet ce jeudi 22 juillet. Mais la séance a été reportée pour demain vendredi 23 juillet sur demande des avocats de l’opposante. C’est Frissons Radio qui donne l’information. La première audition de l’ancienne candidate recalée à la Présidentielle du 11 avril dernier s’était déroulée le 17 juin dernier

Une requête rejetée

La seconde prévue initialement pour ce jeudi était annoncée pour être un interrogatoire de fond qui permettra d’en savoir un peu plus sur la solidité de l’accusation dont la vacuité selon les avocats de la défense est plus que flagrante. Rappelons que les conseils de Reckya Madougou avaient entre-temps introduit une demande de liberté provisoire. Requête qui a tout simplement été rejetée par la présidente de la Chambre des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Mme Madougou « a été interrogée au fond une seule fois » de même que ses codétenus. Il faut nécessairement procéder à d’autres interrogatoires et pour cela l’ancienne ministre doit rester à la disposition de la justice, s’est-elle justifiée. Le parquet et la commission d’instruction était également contre sa demande de liberté provisoire.