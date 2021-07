A la mairie de Djidja, une affaire de détournement de fonds publics défraye la chronique. Il s’agit d’un manque de 73.500.000 francs CFA constaté lors d’un audit de la gestion de la trésorerie de la commune selon les informations rapportées par Gaskiyani.info. Un audit de l’inspection générale des services du trésor a révélé un manque dans les caisses de la commune de Djidja.

Dépêchée à Djidja le 22 avril 2021, l’équipe de l’Inspection générale des services du trésor dépêchée a vérifié la gestion du trésorier général de la commune, Rogatien K. Kokoun. La mission d’audit a constaté l’absence du trésorier à son poste. Pourtant, il y était la veille. Devant cette situation, le maire a informé ses supérieurs hiérarchiques pour des instructions nécessaires. Alors, la mission d’audit est, à nouveau, allée à Djidja le 17 juin 2021. Et cette fois-ci, elle a procédé, en l’absence du trésorier, à l’ouverture forcée du coffre-fort de la mairie. Cela a été fait en la présence d’un huissier, du trésorier communal de Djidja par intérim, de la sœur du trésorier porté disparu et de certains agents de la mairie. Le constat fait est que le coffre-fort était vide.

Dans le caveau et dans le bureau du disparu, il y a été retrouvé des pièces de monnaies et des billets de banques pour un montant de 364.277 francs CFA. Après l’inventaire et les informations au livre journal caisse, il a été constaté un déficit de 73.455.124 francs CFA. Le trésorier disparu, Rogatien K. Kokoun, avant d’être en poste à Djidja, était le trésorier communal de Gogounou dans l’Alibori de 2016 à 2018. Et l’inspection dont il s’est soustrait concerne ses deux gestions qui couvrent la période de 2016 à 2021. Rogatien K. Kokoun est donc recherché par la police.