Le Haut Conseil du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau ( U.D.B.N) a tenu, ce samedi 24 juillet 2021 à l’Infosec à Cotonou une séance de travail. Ladite séance a été élargie aux autres instances du parti, que sont le Bureau exécutif national ( BEN), l’Ecole politique du parti, les présidents des Commissions, les délégués des Coordinations départementales, des Coordinations communales, les Conseillers politiques, la Cellule de veille stratégique, la Cellule de communication et le Porte-parolat. A l’issue des débats et conciliabules, le haut conseil a décidé de débarquer Sylvie de Chacus de la présidence du parti.

Un mois après prise de fonction en tant que présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau ( U.D.B.N), Sylvie de Chacus vient d’être démise. L’information qui a circulé sur les réseaux sociaux a été confirmée par un communiqué de de la cellule de communication du parti. Selon le communiqué signé du chef de la cellule de communication et porte-parole du parti, Jules Léandre Kiti, lors de cette séance de travail convoquée par le Haut conseil, « les délégués se sont penchés sur un certain nombre de situations préjudiciables à la vie du parti dont se sont plaints, en premier lieu, beaucoup de Coordonnateurs et des membres de plusieurs instances dirigeantes du parti ».

Et après avoir écouté les différents acteurs impliqués dans les actes jugés contraires aux textes du parti, et après de riches débats, les membres du Haut Conseil ont tenu une concertation avec les Conseillers politiques présents. S’en est suivi un huis clos qui a permis au Haut Conseil, de prendre une importante mesure conservatoire qui est de « décharger Mme Sylvie De CHACUS de ses fonctions de Présidente de l’UDBN ». Un comité de gestion transitoire de cinq membres a été mis sur pied en lieu et place de la présidence de l’UDBN. Ce comité est composé de Anastasie Oba Chabi Maforikan, de Christine Ahouandjinou Zinsou, de Damienne Kingnidée Prudencio Bouraïma, de Barthélémy Godonou et de Reine Dokponou.