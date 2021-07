Le président Patrice Talon honore ses collaborateurs comme promis. Plusieurs d’entre eux ont été reçus dans divers grade et dignité de l’ordre national du Bénin hier vendredi 16 juillet. La cérémonie a été présidée par la grande chancelière de l’ordre national du Bénin Mariam Chabi Talata Zimè. Les récipiendaires ont pour noms: Johannes Dagnon, Dako Benjamin Coovi, Gougbédji Cyrille et les ministres Adidjatou Mathys Alayi, Hervé Hêhomey, Abimbola Babalola Michel Hervé, Gaston Dossouhoui, Alassane Seidou, Fortuné Alain Nouatin et José Didier Tonato.

La vice-présidente ne tarit pas d’éloges envers ces collaborateurs du chef de l’Etat. A l’en croire, ce sont des « hommes et femmes d’exception qui pendant cinq bonnes années ont servi le pays avec foi, abnégation, loyauté, patriotisme et un volontarisme sans pareil ».

« Merci pour les services rendus »

Ils nous ont donné à voir un mode de gouvernance, de gestion des entités administratives marqué par le respect des textes, du bien public, des engagements individuels et collectifs, le souci de l’égalité et de l’équité et la prise en compte des intérêts de tous, a-t-elle poursuivi. C’est pour toutes ces raisons que la nation fière d’eux, leur dit « merci pour les services rendus ».