C’est à Porto-Novo que la police est allée le cueillir début juillet. Lui, c’est un présumé arnaqueur dont l’identité n’a pas été révélée. Ce dernier est passé maître dans l’art d’usurper les identités. Tantôt il se fait passer pour un inspecteur de police, tantôt pour le directeur général de la Police républicaine ou encore comme un élément de la sécurité présidentielle ou maires de différentes communes de notre pays. Ces différents costumes lui permettent d’arnaquer ses compatriotes .

Il en voulait encore plus

Son mode opératoire est simple. En se faisant passer pour le maire de Bohicon par exemple, il contacte via la messagerie Facebook ses cibles et leur propose de se rendre en France pour une mission dans le cadre d’une coopération décentralisée. Quand ces cibles mordent à l’hameçon, il leur donne un numéro Whatsapp appartenant à un faux inspecteur de police en service à la direction de l’Emigration. Et c’est celui-ci qui est chargé de recevoir des copies de leurs passeports. En somme, l’arnaqueur leur demande d’envoyer les documents via le numéro Whatsapp de ce soit disant inspecteur de police.

Ensuite, pour la constitution des dossiers de voyage, ils sont invités à verser de l’argent sur un numéro donné par ses propres soins. Quand les cibles versent les montants demandés, il ne s’en arrête pas là. Il invente d’autres frais pour par exemple, les aider à faire leurs tests Covid, d’après les informations rapportées par l’ortb. Dans le cadre de ses activités répréhensibles, l’arnaqueur de 28 ans présenté comme un artiste rappeur se sert de plusieurs comptes Facebook et de plusieurs numéros de téléphones. Bien qu’ils aient été bloqués parce qu’enregistrés sous de faux noms, le jeune rappeur a continué ses activités d’arnaque.

Il encourt jusqu’à 7 ans de prison

En début de ce mois de juillet, la police réussit à mettre la main sur lui. Hier vendredi il a été présenté au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui l’a placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé prochainement par cette cour spéciale. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il risque jusqu’à 7 ans de prison pour atteinte au Code pénal et au Code du numérique. L’homme aurait escroqué une vingtaine de personnes au moins pour des montants qui se chiffrent en millions de francs Cfa.