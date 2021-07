Ce lundi 26 juillet, le milliardaire américain Jeff Bezos a proposé de couvrir jusqu’à 2 milliards de dollars de frais de la NASA si l’agence spatiale américaine attribuait à sa société Blue Origin un contrat pour fabriquer un vaisseau spatial conçu pour atterrir des astronautes sur la lune. Cette proposition intervient 6 jours après que l’homme d’affaire ait réussi son voyage dans l’espace. La NASA avait attribué en avril à SpaceX de Elon Musk, un contrat de 2,9 milliards de dollars pour construire un vaisseau spatial destiné à amener des astronautes sur la surface lunaire dès 2024.

L’agence spatiale avait alors rejeté les offres de Blue Origin et de Dynetics. Blue Origin s’était associé à Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp et Draper dans le cadre de l’offre. L’agence spatiale a cité ses propres déficits de financement, les antécédents prouvés de SpaceX en matière de missions orbitales et d’autres facteurs dans une décision contractuelle que Kathy Lueders, haut responsable de la NASA, a qualifié de « la meilleure valeur pour le gouvernement ».

La NASA s’est écartée de sa stratégie

Dans une lettre à l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, Bezos a déclaré que Blue Origin renoncerait aux paiements de l’exercice en cours du gouvernement et des suivants jusqu’à 2 milliards de dollars, et paierait une mission orbitale pour vérifier sa technologie. En échange, Blue Origin accepterait un contrat ferme à prix fixe et couvrirait tout dépassement des coûts de développement du système, a déclaré Bezos. « La NASA s’est écartée de sa stratégie d’acquisition à double source d’origine en raison de problèmes budgétaires perçus à court terme, et cette offre supprime cet obstacle », a écrit Bezos.

« Sans concurrence, les ambitions lunaires à court et à long terme de la NASA seront retardées, coûteront finalement plus cher et ne serviront pas l’intérêt national », a ajouté l’homme d’affaire. Avant de choisir SpaceX, la NASA avait demandé des propositions pour un vaisseau spatial qui transporterait des astronautes sur la surface lunaire dans le cadre de son programme Artemis pour ramener des humains sur la lune pour la première fois depuis 1972. L’atterrisseur lunaire de Blue Origin s’appelle Blue Moon.