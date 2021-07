Faisant partie des boissons les plus consommées au monde, le café n’aurait pas beaucoup d’effets secondaires sur le consommateur. Toutefois, en consommer de trop, pourrait avoir un effet néfaste sur la santé du cerveau au fil du temps, selon une nouvelle étude menée par l’Université d’Australie du Sud. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Nutritional Neuroscience. Les chercheurs ont mené leurs travaux chez plus de 17 700 participants âgés de 37 à 73 ans afin d’évaluer les effets du café sur le cerveau.

Après les études, les chercheurs se sont rendus compte que les sujets qui consommaient plus de six tasses de café par jour présentaient un risque accru de démence de 53 % et un volume cérébral total plus petit que ceux qui en consommaient une à deux tasses par jour. « Il s’agit de l’enquête la plus approfondie sur les liens entre le café, les mesures du volume cérébral, les risques de démence et les risques d’accident vasculaire cérébral. C’est également la plus grande étude à considérer les données d’imagerie cérébrale volumétrique et un large éventail de facteurs de confusion », a déclaré dans un communiqué, Kitty Pham, l’auteur principal de l’étude.

Réduire la consommation pour les adultes

La Food and Drug Administration a donc conseillé aux adultes en bonne santé de limiter leur consommation quotidienne de café à environ quatre ou cinq tasses, soit environ 400 milligrammes de caféine. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes atteintes par la démence et âgés de 65 ans et plus, est estimé à 5 millions en 2014. Ce chiffre selon les estimations du Centers for Disease Control and Prevention, devrait atteindre 14 millions d’ici 2060. Il convient de noter par ailleurs, que des études avaient montré que boire trois à cinq tasses de café par jour peut aider à protéger contre la maladie d’Alzheimer.