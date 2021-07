On le savait depuis quelques années. La star américaine Britney Spears est sous la tutelle de son père depuis la décision d’un tribunal et suite à ses déboires il y’a quelques années. Mais ce que l’on savait moins c’était jusqu’où son pères était autorisé à gérer sa vie.

En quelques semaines, l’affaire a pris une nouvelle ampleur avec les révélations sur ce que son père a le droit de faire concernant la vie de sa fille. Beaucoup de fans de la star se sont exprimés sur la toile appelant même à libérer la jeune femme. Revenant sur la polémique, Britney Spears a tenu à informer ses fans sur la situation. C’est via son compte Instagram qu’elle a décidé de prendre la parole, insistant sur le fait qu’elle ne ferait pas de retour musical tant que son père a encore les manettes sur sa vie : « Sachez que je ne compte pas monter sur scène pendant que mon père gère ce que je porte, dis, fais ou pense. Je l’ai fait pendant 13 ans. » a-t-elle lâché.

Une famille abusive

Quant à la tutelle actuelle sous laquelle elle vit, la jeune femme dénonce des abus de son père, mais aussi de sa sœur. « Je n’ai pas aimé que ma soeur se pointe à une cérémonie de remise de prix pour chanter des remixes de MES CHANSONS! Celle qui est censée me soutenir m’a profondément fait du mal! Cette tutelle a tué mes rêves… Tout ce qu’il me reste, c’est l’espoir, et c’est la seule chose qu’il soit très difficile de tuer dans ce monde. (…) » avant d’ajouter en ciblant cette dernière « Mes soi-disant soutiens m’ont profondément blessée »