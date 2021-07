L’ancienne première dame Rosine Soglo n’est plus. L’information qui a d’abord circulé sur la toile comme une rumeur a été confirmée par un proche de la famille joint par LNT. Combattante acharnée pour ses idées, Rosine Soglo s’est éteinte après une courte hospitalisation a appris LNT.

Rosine Soglo serait décédée autour de 11h ce jour, dans une clinique privée de la place. Absent du territoire, le président Nicéphore Soglo n’aura finalement pas pu être à ses côtés. Notre source qui a requis l’anonymat nous informe qu’une réunion a lieu en ce moment dans la maison familiale.

Très active sur le plan politique, elle avait dû se retirer pour des raisons de santé du milieu politique. Rosine Soglo aura marqué le mandat de son mari par sa forte personnalité et sa détermination politique. Surnommée la dame de fer, elle a su donner durablement un nouveau tournant à la vie politique béninoise. Rosine Soglo connue pour son language franc et direct a été la première dame du Bénin après les premières élections du début du Renouveau démocratique en 1991. Après cet épisode elle a régulièrement été élue député de la RB, le parti qu’elle a créé du temps de la présidence de son époux et réélue depuis jusqu’aux élections de la Rupture.

Après l’annonce du décès un vieil article démentant le décès de Mme Rosine Soglo a également fait le tour de la toile. Cet article datant de 2016 parlait d’un démenti de Ganiou Soglo. Mais en réalité à ce jour, il n’a fait aucun démenti officiel à ce sujet.