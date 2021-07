Ils ont pour la plupart maille à partir avec la justice béninoise. Ils, ce sont les opposants béninois qui ont fui le pays depuis plusieurs années. Certains sont en France, d’autres aux Etats-Unis et ils se considèrent comme des exilés politiques. Retrouveront-ils un jour leur terre d’origine ? De toutes les façons, leur sort préoccupe certains de leurs compatriotes qui n’ont pas hésité à demander au porte-parole du gouvernement, quand est-ce qu’ils pourront rentrer au pays. C’était à l’occasion de la web-émission « Rendez-vous avec le Porte-parole » du vendredi 09 juillet dernier.

La réponse de Wilfried Léandre Houngbédji à cette question des exilés politiques a été pour le moins surprenante. « Le Bénin, c’est le pays de tous les Béninois. S’il y en a qui sont aujourd’hui à l’étranger, pour une raison ou une autre, qui se considèrent comme des exilés ou en déplacement, le Bénin, c’est chez eux. A tout moment, ils sont attendus, dès lors qu’ils sont prêts à vivre selon les règles de la République et à se comporter en citoyen, tous les Béninois sont les bienvenus dans leur pays » a t-il déclaré selon les propos rapportés par le journal Matin Libre.

Qui sont ces hommes politiques exilés qui peuvent revenir au Bénin ?

Quand on connaît les raisons qui ont poussé ces opposants à l’exil, on se demande s’ils trouveront judicieux de revenir au bercail, puisque la justice béninoise n’a pas abandonné les poursuites contre eux. De plus, le président Patrice Talon n’a pas annoncé qu’il accorderait la grâce présidentielle à ceux-ci. Qui sont alors ces hommes politiques exilés qui peuvent revenir au Bénin sans crainte ? Est-ce ceux qui ont simplement peur des représailles du régime mais qui n’ont aucun fait répréhensible à leur actif, les exilés condamnés à la prison au Bénin, ou tout le monde sans exception ?