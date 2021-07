L’Agence nationale de la Météorologie a publié récemment les prévisions saisonnières de 2021. Dans la partie septentrionale du Bénin, l’Agence prévoit des cumuls pluviométriques excédentaires dans le Borgou au cours des mois de Juin-juillet Août et septembre. Cependant, ces cumuls pluviométriques seront déficitaires dans les départements de la Donga , de l’Atacora et de l’Alibori.

« Utiliser les variétés à cycle court qui résistent mieux à la sécheresse ».

Dans la partie méridionale Météo Bénin informe que durant les mois de mars, d’avril et mai 2021, il a été observé une précocité dans le démarrage de la grande saison pluvieuse avec un déficit pluviométrique prononcé et des poches de sécheresses longues. Une situation qui n’a pas arrangé les producteurs. Dans ce contexte de changement climatique, Météo Bénin conseille aux producteurs d’ « utiliser les variétés à cycle court qui résistent mieux à la sécheresse ».

Il recommande aussi l’exploitation des eaux disponibles à travers la promotion de l’irrigation, des cultures de décrues et de l’aquaculture notamment dans les plaines inondables. Météo Bénin conseille par ailleurs une diversification des pratiques agricoles via la promotion de l’irrigation et du maraîchage et l’adoption de techniques de gestion de l’eau à la parcelle. L’accès des producteurs aux semences améliorées à hauts rendements et adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, est également souhaité.