La cherté des denrées alimentaires de première nécessité préoccupe la société civile béninoise. L’un de ses membres en l’occurrence Pierre Kpossè propose des solutions au gouvernement pour réduire les effets de cette conjoncture. Ce membre de la Cellule participative citoyenne (CPC) de Bohicon, suggère à l’exécutif la relance de l’Office national d’appui à la sécurité alimentaire (ONASA).

« Je demande humblement au président Talon, de relancer l’ONASA dans cette crise » a déclaré M Kpossè interrogé par l’Agence Bénin Presse. Pour cet acteur de la société civile, il faut non seulement relancer l’ONASA mais aussi, la réformer en l’adaptant à cette situation de crise, par la subvention des denrées alimentaires de première nécessité.

La ministre du commerce Shadiya Assouma s’y attèle déjà

Il demande aussi au gouvernement de contrôler les exportations de produits vivriers. La ministre du commerce Shadiya Assouma s’y attèle déjà. En effet, l’exécutif a sorti une décision interdisant l’exportation frauduleuse des produits vivriers. Plusieurs sacs de maïs, de mil et de Sorgho en partance pour le Nigéria et le Niger ont été interceptés ces dernières semaines par les forces de sécurité. Lors d’une récente rencontre avec la presse, les directeurs des douanes et des impôts ont présenté les amendes fiscales et les peines de prison encourues par ces commerçants indélicats.