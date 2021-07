C’est un fait, notre planète connait une crise climatique parmi les plus graves de connaissance de scientifique. Dans toutes les parties du monde, des catastrophes induites par des dérèglements climatiques, se produisaient toutes plus meurtrières les unes que les autres. Si des pluies torrentielles ne créaient des inondations, c’étaient des températures extrêmement élevées qui mettaient le feu à des Km2 de végétations. Dans les Emirats arabes unis, les pluies déjà étaient rares et les vagues puissantes actuelles de chaleur n’arrangeaient rien. Mais les autorités du pays avaient élaboré et mis en place une solution technologique qui maintenant produit ses fruits.

Fortes pluies à Dubaï

Les Émirats arabes unis connaissent souvent des températures de 122 degrés Fahrenheit, avec très peu de précipitations 126 mm de précipitations avec 13 jours de pluie par an, entraînant des sécheresses. Mais depuis quelques années, les autorités émiraties ont mis en place ‘’le programme de recherche des Émirats arabes unis pour la science de l’amélioration de la pluie’’, une initiative de recherche internationale conçue pour faire progresser la science et la technologie de l’amélioration de la pluie. Il y a quelques mois, les scientifiques, avaient révélé qu’une nouvelle technologie avec des drones étaient en élaboration pour littéralement faire tomber la pluie, « en chargeant les nuages d’électricité ».

La technique connue sous le nom d’ensemencement des nuages, a pour but d’augmenter la condensation des nuages dans l’espoir qu’elle puisse déclencher une averse. Et les expériences ont été concluantes. Les responsables météorologiques des Émirats arabes unis ont publié cette semaine une vidéo montrant des voitures traversant une averse torrentielle à Ras al Khaimah, dans le nord du pays, parmi les plus proches du désert.

Cependant, certains experts soutiennent que la technique d’ensemencement des nuages peut entraîner des inondations dangereuses. Mais aussi d’autres dangers potentiels. Car plus de l’ensemencement des nuages avec des charges électriques, les Émirats arabes unis, selon la presse locale, peuvent être amenés comme dans d’autres régions du monde, à utiliser des produits chimiques pour générer de la pluie. Des produits chimiques comme des cristaux de sel enrobés de nanoparticules de dioxyde de titane. Et les nanoparticules de dioxyde de titane sont classées comme « cancérigènes possibles » pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS.