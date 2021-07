Une finale de la Copa America, entre le Brésil et l’Argentine ? Les Auriverde, eux, viennent de se qualifier. En effet, ces derniers ont obtenu leur ticket pour la finale, grâce à une victoire 1 but à 0 contre le Pérou. Un but de Lucas Paqueta suite à un festival de Neymar, qui confirme sa très grande forme.

Brouillon au cours du second acte, le Brésil a pu compter sur le talent individuel de Neymar et la finition de Paqueta, milieu Lyonnais, pour s’en sortir face à de vaillants péruviens. Une rencontre marquée par les incroyables dribbles de Neymar et les choix forts de Tite, le sélectionneur, qui a décidé d’aligner Everton et donc Paqueta, en l’absence de Gabriel Jesus.

Le Brésil, en finale de la Copa America

Le match, longtemps indécis, a toutefois tourné à l’avantage des brésiliens à la 35e minute. Le gardien péruvien lui, a longtemps tenu la baraque mais a cédé face aux coups de butoir de l’attaque brésilienne. Une défaite du pays hôte aurait fait tâche, après une première victoire 4 buts à 0 en phase de poule, contre cette même équipe du Pérou.

L’Argentine, prête à rejoindre le pays hôte de la compétition ?

Samedi soir, le Brésil jouera donc sa finale, face à l’Argentine ou la Colombie. Le génial brésilien lui, souhaite jouer contre l’Albiceleste. En effet, s’y trouvent plusieurs de ses compatriotes, comme Angel di Maria ou encore Leandro Paredes. Y joue également Lionel Messi, son ancien partenaire au FC Barcelone.