Dans la nuit de tendre fraîcheur de Cotonou, tout le gratin de la Confédération africaine de football (CAF) et les Béninois ont suivi, ce samedi 10 juillet 2021, la finale de la Coupe de la confédération saison 2020-2021 au stade Général Mathieu Kérékou. Au bout d’une première période maîtrisée et d’une seconde marquée par la réduction du score et un carton rouge, le Raja club athletic de Casablanca (Maroc) a battu la Jeunesse sportive Kabylie (JSK) de l’Algérie, 2-1 et remporte ainsi une deuxième fois ce trophée après 2018.

Dans l’antre du stade Général Mathieu Kérékou entièrement rénové, le Bénin a accueilli ce samedi 10 juillet 2021, pour la première fois de son histoire une finale d’une compétition africaine des clubs. Et pour cette première, tout a été mis en œuvre pour permettre aux deux équipes finalistes de jouer cette finale dans de bonnes conditions. Ainsi, Raja club athletic de Casablanca et la Jeunesse sportive Kabylie ont pu bénéficier d’une bonne pelouse pour jouer cette finale. Et les Marocains n’ont pas perdu du temps. Dès le coup d’envoi du sud-africain Victor de Freitas Gomès, les joueurs de l’Autrichien Chabbi Lassaad sont rentrés dans le jeu et ont trouvé le chemin des filets au bout de cinq minutes. Servi à l’entrée de la surface de réparation de la JSK, Soufiane Rahimi (désigné homme du match) drible d’abord le gardien Oussama Benbot pour envoyer la balle dans les filets vide. Mais, le but sera dans un premier temps refusé par l’arbitre avant d’être validé par la VAR (1-0, 5’).

La réponse timide des joueurs de la JS Kabylie ne va pas calmer les ardeurs de l’adversaire. Car, dans cette première partie, les Marocains ont étalé une maîtrise tactique qui a empêché les Algériens d’avoir la possession. Le deuxième frisson de Raja sur le camp adverse vient à la 10è minute. Sur un centre, la tête de Abdelilah Hafidi ne trouve pas le cadre. Le match est presqu’à sens unique et les milieux de la JSK sont vites dépassés par les assauts répétés des joueurs de Casablanca. A la récupération d’un centre de Soukhane Oussama pour le Congolais Ben Malango Ngita, dos aux buts, sur un coup frappe et marque (2-1, 14’). La frappe molle de Juba Oukaci pour sonner la révolte est bien captée par Anas Zniti.

Il faut attendre le début de la deuxième partie pour entrevoir l’espoir d’un retour de la JS Kabylie. Mohamed Zakaria Boulahia profite d’un ballon mal renvoyé par la défense de Raja pour battre Anas Zniti (2-1, 46’). Ce but a le mérite de garder dans le match les Algériens. Car, si la première partie a été à l’avantage des Marocains, la seconde est celle des poulains de Denis Lavagne. Ils seront même aidés par un fait de jeu. Sur un pied trop levé du milieu de terrain Marocain Omar Arjoune, l’arbitre donne un carton jaune avant de décider qu’il fallait un carton rouge (61’) après avoir consulté la VAR. Et donc, le Raja a joué près d’une demi-heure à 10 contre 11. Mais, la JS Kabylie n’a jamais réussi à revenir au score malgré sa nette domination. Raja remporte donc cette finale (2-1) et s’empare du titre.