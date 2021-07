Les autorités indiennes peuvent crier victoire suite à l’approbation par la France du vaccin Covishield, copie du vaccin d’Astrazeneca fabriqué sur leur sol et utilisé dans plusieurs pays africains. Le Covishield a en effet été reconnu par la France dans son « pass sanitaire ». L’impact de la reconnaissance de ce vaccin entraînera donc un allègement des procédures de voyages pour de nombreux africains et indiens ayant déjà reçu ce sérum.

Le produit est également très utilisé au Nigéria

Au lieu d’être soumis à de multiples tests, ces derniers pourront désormais bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnes ayant reçu les vaccins déjà reconnus en Europe, dont Pfizer et Moderna. Outre les résidents indiens qui utilisent le Covishield, le produit est également très utilisé au Nigéria et en République démocratique du Congo (RDC). Ces derniers ne seront plus obligés de passer les tests de départ ou d’arrivée sur le sol français. Aussi, ne seront-ils plus obligés de se placer en quarantaine.

Une victoire de plus pour l’Inde

Notons qu’avec cette approbation, la France vient de s’inscrire sur la liste des autres pays européens à avoir accepté que le Covishield soit intégré dans leur pass vaccinal. Ces derniers sont notamment : la Hollande, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. Il s’agit aussi d’une victoire de plus pour l’Inde, puisque le produit est autorisé par plus de la moitié des pays européens. Pour mémoire, la vaccin Covishield qui est en réalité le même produit que celui d’Astrazeneca, n’est toujours pas reconnu par l’UE, car il est notamment distribué hors de la zone.