Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américain dans un document interne obtenu et publié par la presse ce vendredi a sévèrement mis en garde contre le variant delta du coronavirus qui est au cœur de la quatrième vague dans certains pays. Avec ce variant qui a fait ses premières apparitions en Inde, le CDC a indiqué que « la guerre a changé de visage ». Avec le variant delta, le CDC a notifié que les personnes vaccinées sont capables de propager facilement le virus.

Le document explique le contexte scientifique derrière le changement de l’agence et du gouvernement américain dans les directives sur les masques plus tôt cette semaine. Il conclut que le variant delta est « très contagieuse, susceptible d’être plus grave » et que « les infections révolutionnaires peuvent être aussi transmissibles que les cas non vaccinés ». Les infections par le variant delta entraînent des niveaux plus élevés de virus dans le corps, même dans des cas de percée chez des individus entièrement vaccinés, selon le document. De plus, ces niveaux plus élevés persistent également plus longtemps que ceux observés avec les souches précédentes, ce qui signifie qu’une personne infectée est probablement contagieuse plus longtemps.

Une pandémie des non vaccinés

Toutefois, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky a indiqué que les épidémies se produisent principalement chez les personnes non vaccinées. « Je pense que nous sommes encore en grande partie dans une pandémie de non vaccinés », a déclaré Walensky mardi lors d’un point de presse. « La grande majorité de la transmission, la grande majorité des maladies graves, des hospitalisations et des décès se produisent presque exclusivement chez des personnes non vaccinées. »

Les vaccins continuent d’être efficaces

Les vaccins continuent d’être efficaces, en particulier pour prévenir les maladies graves, selon le document. Mais ils peuvent ne pas être aussi efficaces pour prévenir l’infection ou la transmission du variant delta. C’est un changement par rapport aux variantes précédentes. Le document note que le risque d’infection est trois fois plus faible chez les personnes vaccinées et que le risque de maladie grave ou de décès est au moins dix fois plus faible chez les personnes vaccinées.

Le document détaille également à quel point le variant delta est plus contagieux que les versions antérieures du coronavirus. Un tableau inclus dans le document indique qu’il est plus « transmissible que les virus d’Ebola, du rhume et de la grippe », et même la variole et qu’il est comparable à la varicelle, considérée comme l’un des virus courants les plus contagieux.