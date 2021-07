Le service de santé public britannique (NHS) a publié de nouvelles indications sur l’utilisation des oxymètres de pouls après que des experts médicaux aient averti que les moniteurs d’oxygène dans le sang ne fonctionnent pas aussi bien pour les personnes à la peau plus foncée. À la suite d’un examen effectué par l’Observatoire de la race et de la santé du NHS publié en avril avec des recommandations sur l’exactitude des lectures d’oxymètre de pouls pour les personnes d’origine noire, asiatique et minoritaire, le NHS et l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé ont déclaré que les oxymètres de pouls peuvent surestimer la quantité d’oxygène absorbée par les patients à la peau plus foncée.

Les oxymètres de pouls sont utilisés pour détecter les premiers signes de réductions dangereuses des niveaux d’oxygène. Les appareils sont placés sur les doigts des patients et fonctionnent en projetant de la lumière à travers la peau.Haut du formulaireBas du formulaire Ils ont été recommandés pour les patients qui se remettent du coronavirus à la maison. Les personnes d’origine noire, asiatique et minoritaire ayant été touchées de manière disproportionnée par le Covid-19, ont multiplié les appels pour que les limites des appareils soient reconnues.

Vérifier régulièrement son taux d’oxygène dans le sang

« Il y a eu des rapports selon lesquels [les oxymètres de pouls] peuvent être moins précis si vous avez la peau brune ou noire. Ils peuvent montrer des lectures plus élevées que le niveau d’oxygène dans votre sang », a indiqué le NHS dans un communiqué sur son site web. « Vous devriez toujours utiliser votre oxymètre de pouls si on vous en a donné un. L’important est de vérifier régulièrement votre taux d’oxygène dans le sang pour voir si vos lectures baissent », a indiqué le service.

Une remarque qui ne doit pas être ignorée

« Les preuves sans cesse croissantes mettant en évidence des incohérences dans les lectures de l’oxymètre de pouls chez les personnes ayant des tons de peau plus foncés ne peuvent et ne doivent pas être ignorées, en particulier pendant la pandémie actuelle de Covid-19 qui a considérablement un impact disproportionné sur les Noirs et les minorités ethniques, » a déclaré samedi à BBC le Dr Habib Naqvi, directeur du NHS.