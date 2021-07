Chaque jour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre de nouveaux dangers liés à la pandémie du coronavirus. Ce jeudi encore, le comité d’urgence de l’OMS a averti que de nouvelles variantes préoccupantes du virus pourraient se propager dans le monde. Ce qui pourrait encore compliquer la lutte contre l’arrêt de la pandémie à l’heure où certains pays font face à une troisième vague. « La pandémie est loin d’être terminée », a averti le comité dans un communiqué à l’issue d’une réunion mercredi sur la situation de la pandémie.

Le président de la commission, Didier Houssin, a indiqué aux journalistes que « les tendances récentes sont préoccupantes ». Il y a environ un an et demi que l’OMS avait déclaré pour la première fois une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC), son niveau d’alerte le plus élevé. « Nous courons toujours après ce virus et le virus court toujours après nous » a indiqué Houssin. A ce jour, quatre différentes variantes préoccupantes du virus sont propagées dans le monde à savoir : Alpha, Beta, Gamma et surtout la variante Delta à propagation rapide détectée pour la première fois en Inde.

La pandémie serait plus difficile à contrôler

Le comité d’urgence a averti que le pire pourrait se produire, déclarant « la forte probabilité d’émergence et de propagation mondiale de nouvelles variantes préoccupantes et peut-être plus dangereuses qui pourraient être encore plus difficiles à contrôler ». Une variante est déclarée préoccupante par l’OMS lorsqu’elle est considérée comme plus transmissibles, plus mortelles ou à la potentialité de résister à certains vaccins.