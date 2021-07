L’Indonésie est Le quatrième pays le plus peuplé du monde, une population estimée à 277 495 833 habitants. Mais aussi le point chaud de la maladie en Asie avec près de trois millions de cas de Covid-19 diagnostiqués et 74 920 de décès enregistrés. Selon les chiffres officiels, la grande majorité des cas les plus récents est le fait variante mortelle du delta. Et la vaccination tend à décoller dans le pays avec seulement « 6 % environ » de la population totale complètement vaccinée. C’est dans cet état de choses, qu’un indonésien testé positif a trouvé l’astuce pour être autorisé à prendre l’avion alors même qu’il se savait positif pour le coronavirus : le niqab de son épouse.

Découvert seulement à l’arrivée…

Pour être autorisé à embarquer sur le vol intérieur Citilink de Jakarta, la capitale à Ternate, sa ville natale, une ville de la province indonésienne des Moluques du Nord et une des îles Maluku, alors qu’il aurait été testé positif pour Covid-19, un homme a porté le niqab de sa femme qui le couvrait de la tête aux pieds. Mais en plus, il a utilisé la carte d’identité de la femme et ses résultats négatifs au test PCR.

À l’aéroport Halim Perdana Kusuma de Jakarta, l’homme réussissait déguisé ainsi à passer tous les points de contrôle de sécurité, et à monter à bord de l’avion. Son erreur a été d’aller dans les toilettes des avions pour enlever la robe typique des femmes musulmanes. Le manège a été remarqué par une hôtesse. Les autorités aéroportuaires de Ternate, qui ont arrêté le passager à sa descente de l’avion, ont procédé à un test pour Covid-19, et le test PCR est revenu positif.

Selon la presse locale, l’aéroport a immédiatement contacté l’équipe du groupe de travail de traitement Covid-19 de Ternate City pour évacuer l’homme avec toutes les précautions requises notamment, un équipement de protection individuelle (EPI). Il a ensuite été emmené en ambulance à son domicile à Ternate City pour être mis en isolement. Mais selon Muhammad Arif Gani ; chef de l’unité, la police locale a déclaré qu’elle avait l’intention de le poursuivre une fois son confinement terminé.