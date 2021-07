L’international footballeur Cristiano Ronaldo n’en finit pas de remporter des records. En effet, le joueur portugais est à la tête du classement des personnalités les mieux payées sur le réseau social Instagram. Selon les informations des médias The Nation et Guardian, CR7 détrône désormais le célèbre acteur américain Dwayne Johnson, alias The Rock.

40 millions de dollars seulement avec Instagram

Toujours d’après les informations rapportées par les sources, Cristiano Ronaldo gagne au plus 1,6 millions de dollars pour faire la promotion d’un produit. En 2019, une publication de CR7 coutait 889 000 dollars. Ainsi, le joueur empocherait plus de 40 millions de dollars seulement avec Instagram. Un montant qui est bien inférieur à son salaire actuel à la Juventus Turin. Par ailleurs, c’est la toute première fois qu’un joueur de football occupe la tête de ce classement. Cristiano Ronaldo détient également le plus important nombre de followers qui suivent son compte. Avec Twitter, Facebook et Instagram, ils sont en effet plus de 550 millions à le suivre.

Pour Mike Bandar, co-fondateur du site HopperHQ.com : « Avec l’Euro et quelques actions marketing controversées au cours des deux dernières semaines, la cote de Ronaldo est montée en flèche ». Notons que dans le top 10 des personnalités les mieux payées sur Instagram, se trouve un autre joueur, Lionel Messi. Ce dernier, éternel rival de Cristiano Ronaldo s’est offert la 7e place du classement, avec un revenu par post estimé à 1,16 millions de dollars.