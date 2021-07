Alors que l’actuel contrat de l’international Portugais Cristiano Ronaldo, à la Juventus doit se terminer dans un an, les dirigeants su PSG avaient ouvert la porte à un possible recrutement de la star. Cela, d’autant plus que, d’après le site 10sport.com, cette dernière viserait un autre club et que son clan parlait déjà du Paris Saint Germain comme d’une possibilité. Cependant, il se peut que l’avenir de CR7 se poursuive toujours à la Juventus.

Une option que le club italien prendrait sérieusement en compte

En réalité, il serait de plus en plus certain que Cristiano Ronaldo reste dans le club italien, avec une prolongation de contrat. L’information vient du journaliste italien Nicolo Shira, qui justifie la situation par un manque d’issues concrètes pour le quintuple ballon d’or. Ainsi, il serait probable que CR7 s’entende sur un renouvellement de son contrat avec la Juve. Par ailleurs, il s’agirait d’une option que le club italien prendrait sérieusement en compte. Selon la presse sportive, le footballeur d’origine portugaise pourrait prolonger son contrat d’une année (2023).

A en croire les informations du média italien La Gazetta dello Sport, l’attaquant de la Juventus avait indiqué qu’il poursuivra normalement l’entrainement et qu’il ne comptait pas quitter le club. Le média a également fait savoir que les négociations ont déjà débuté, entre CR7 et la Juve, en vue d’une baisse de son salaire, pour alléger les finances du club.